Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Ci sta mancando l'esterno di destra, facciamo un po' fatica"

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 21^giornata di Serie A.

Cosa è stato Rocco Commisso?

"Una grande perdita per tutti noi, ho avuto sempre un bel rapporto con lui. Lo lego sempre alla figura di Barone, ho perso un amico. Perdiamo un presidente importante, tra i pochi che son rimasti che investono personalmente. Una persona speciale, con una visione di un calcio ancora dettata dal cuore e volendo costruire qualcosa di speciale come il Viola Park".

Interverrete sul mercato e se sì in quale zona di campo?

"Abbiamo fatto un mercato estivo di qualità, il mercato di gennaio è di riparazione e dobbiamo fare la valutazioni giuste per capire dove intervenire. Dobbiamo pensare a quando rientreranno gli infortunati, ma anche fare valutazioni specifiche per inserire delle pedine per portare a termine la stagione nel modo migliore".

A che punto è Berardi e siete soddisfatti di Pinamonti?

"Siamo soddisfatti di Pinamonti, in queste ultime partite ci è manca l'esterno di destra non essendo stati disponibili sia Berardi che Volpato e stiamo facendo un po' fatica. Berardi già dalla settimana prossima dovrebbe rientrare".