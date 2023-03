Sassuolo, Carnevali: "Non è facile trovar posto al Napoli per Raspadori, ma ha una grossa fortuna"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Napoli, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com anche di Giacomo Raspadori

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Napoli, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com anche di Giacomo Raspadori: "La fortuna di Raspadori è che può giocare in più ruoli. Mi sento comunque di dire che in una squadra di Serie A - non solo nel Napoli - tu devi avere più giocatori titolari. Quindi, non è facile trovare posto per Raspadori ma avrà sicuramente tutte le possibilità per potersi esprimere".