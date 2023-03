Sassuolo, Carnevali: "Raspadori troverà spazio, ha una grande fortuna"

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ha parlato a Tuttomercatoweb

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ha parlato a Tuttomercatoweb: "Scamacca ha avuto anche un infortunio ed è stato fermo per problemi fisici, ma è normale per un giovane italiano trovare qualche difficoltà in un campionato come la Premier. Io spero che anche queste società abbiano il tempo di aspettare i ragazzi giovani, a cui serve tempo per ambientarsi. Giocare in Premier non è così semplice, è più facile trovare ad esempio il posto giusto come ha fatto Raspadori in una società italiana, conoscendo già campionato e lingua".