Sassuolo, Dionisi: "Da qui al 31 agosto mi auguro che non parta nessuno"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha presentato la partita con il Modena in Coppa Italia in conferenza stampa: "Ci si allena per giocare le partite vere. Non che le amichevoli non lo siano e che gli allenamenti non siano importanti, ma sono di preparazioni alle partite vere. Questa gara col Modena non varrà tre punti, ma la qualificazione al turno successivo. Il nostro obiettivo è confermarci e migliorarci. Per confermarci in Coppa Italia, partendo più indietro, dobbiamo superare due turni per arrivare al turno dell'anno scorso. E' una partita che va giocata. Sappiamo di essere in Serie A e che il Modena è in Serie B, ma il Modena avrà entusiasmo, giocherà in casa e non si gioca questo derby da tempo. I presupposti per una bella atmosfera ci sono".

Si aspetta innesti?

"Questi siamo e con questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se uscirà qualcuno sarà sicuramente sostituito. Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare. La perdita di Traoré non è da poco, sia per ruolo che per le qualità del giocatore. Junior ha fatto un girone di ritorno molto molto positivo, è un peccato non averlo. Speriamo rientri presto, ma su un innesto non chiudo la porta".