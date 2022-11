Sassuolo, Dionisi: "Per fortuna contro il Napoli si giocano solo due partite all'anno"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato a parlare della gara persa col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato a parlare della gara persa col Napoli: "Non ho preoccupazioni, l'unica attenzione che dobbiamo porre è alle prestazioni e se penso all'ultima mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca per aver concesso delle situazioni abbastanza semplici al Napoli. Dobbiamo creare di più, è normale che non avendo i migliori finalizzatori a disposizione qualcosa la possiamo sprecare. Per i gol subiti stiamo lavorando meglio come squadra, poi prendere 4 gol in una partita sposta i numeri. Non dobbiamo pensare ai clean sheets, mi interessa non prendere gol perché poi hai più possibilità di vincere. La squadra è cresciuta, col Napoli non abbiamo dato la dimostrazione di forza che potevamo dare ma era il Napoli, fortunatamente col Napoli si gioca due volte soltanto".