Sassuolo, Dionisi: “Spalletti è sicuramente tra i più bravi, ma per me Sarri è il migliore”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è stato il terzo ospite del nuovo format di Sportitalia “Mister SI nasce”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è stato il terzo ospite del nuovo format di Sportitalia “Mister SI nasce”: “L’allenatore che mi piace di più? Facile ora come ora dire Spalletti, è sicuramente tra i più bravi. Per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena. Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più esperto. Allegri mi piace, ho sempre parlato bene di lui.