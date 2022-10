Sassuolo, Dionisi su Raspadori: "Farà ancora meglio di adesso, non è una sorpresa"

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così di Raspadori

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così di Raspadori: "Non mi stupisco di quello che sta facendo e di quello che farà che sarà migliore di quello che sta facendo. Non mi sorprende e nemmeno in futuro perché è destinato a ottenere grandi cose. Cosa gli dirò? Lo saluterò, sarò contento di vederlo, anche lui probabilmente sarà un po' emozionato perché il Sassuolo è stata la sua squadra. Io posso esprimere un'opinione, non devo dare consigli. Lui ha solo bisogno di essere accompagnato, ora chi è a Napoli lo accompagnerà sicuramente".