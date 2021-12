Sassuolo, Ferrari a Dazn: "Il bicchiere è mezzo pieno, il Napoli è un'ottima squadra"

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo autore del gol del 2-2, ha commentato il pareggio col Napoli ai microfoni di Dazn: "Il bicchiere è mezzo pieno perché il Napoli è un'pottima squadra, gioca bene, non è facile fare quello che abbiamo fatto: l'abbiamo recuperata e dobbiamo andare avanti così".

Non è solo entusiasmo dopo la gara di oggi e quella di Milano.

"Non è solo quello, in passato siamo stati un po' leggeri. Oggi volevamo dimostrare che dopo una grande partita ci siamo ancora e ora l'errore più grande sarebbe quello di andare a La Spezia con la testa sbagliata".

A che punto è il Sassuolo?

"Siamo all'inizio, il campionato è lungo, ci sono molti giovani. Speriamo di fare un grande campionato e di crescere insieme".

Nazionale?

"E' una cosa che coltivo, poi ovviamente ci sono dei grandi giocatori davanti a me, io lavoro e cerco di farmi trovare pronto".