Sassuolo, Idzes in conferenza: "Abbiamo fatto una grande partita, il Napoli è fortissimo!"

vedi letture

Jay Idzes, centrale di difesa del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Sassuolo terminata 1-0.

Il risultato non vi premia, ma una prestazione importante in un momento per voi difficile, proponendo un buon calcio

"Abbiamo giocato molto bene, fatto una bella partita. Abbiamo respinto molto bene gli attacchi del Napoli, significa che siamo preparati bene in difesa ma manca qualcosa perché dobbiamo fare gol. Siamo in serie negativa ma la fiducia l'abbiamo sempre, si vede anche come giochiamo insieme. Dobbiamo prepararci bene per le prossime due partite".

Avevate contro un grande centravanti come Højlund, avete fatto molto bene

"Lui è veramente forte, ci eravamo preparati molto bene su di lui in settimana. Højlund, ma anche Lukaku e Lucca sono grandissimi attaccanti. Loro sono fortissimi ma anche noi non siamo male".