Sassuolo, Lipani a DAZN: "Matic e Lobotka? Avversari o compagni di grandissimo livello"

Oggi alle 17:46Le Interviste
di Antonio Noto

Il centrocampista del Sassuolo Luca Lipani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Emozionato di giocare al Maradona?
"Bello stadio, una cosa che ti porterai dentro per tutta la vita".

Giochi insieme a Matic e contro Lobotka: cosa cerchi di rubare a questi giocatori?
"Cerchi di rubare tutto da questi avversari o compagni che sono di un grandissimo livello. Cerchi i minimi dettagli, che magari non si vedono ma che fanno la differenza".