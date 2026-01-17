Sassuolo, Lipani a DAZN: "Matic e Lobotka? Avversari o compagni di grandissimo livello"

vedi letture

Il centrocampista del Sassuolo Luca Lipani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Emozionato di giocare al Maradona?

"Bello stadio, una cosa che ti porterai dentro per tutta la vita".

Giochi insieme a Matic e contro Lobotka: cosa cerchi di rubare a questi giocatori?

"Cerchi di rubare tutto da questi avversari o compagni che sono di un grandissimo livello. Cerchi i minimi dettagli, che magari non si vedono ma che fanno la differenza".