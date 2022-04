Saurini, l'ex tecnico della Primavera azzurra: "Turno decisivo! Napoli da Scudetto. Su Zanoli..."

Giampaolo Saurini, ex giocatore di Lazio e Brescia ed ex allenatore tra le altre della Primavera del Napoli, si esprime a Tuttomercatoweb.com

"Tre partite insidiose per tutte e tre le formazioni che sognano il titolo. Chi inciampa rischia di perdere lo scudetto perchè i punti ora pesano". Giampaolo Saurini, ex giocatore di Lazio e Brescia ed ex allenatore tra le altre della Primavera del Napoli, si esprime a Tuttomercatoweb.com così sulla lotta scudetto.

Il Milan è stato deludente col Bologna?

"Ha calciato in porta tante volte ma i giocatori non mi sono parsi così brillanti come altre volte. E alla fine il pari è stato giusto".

Napoli -Fiorentina promette spettacolo e sembra incerta...

"A Napoli ora c'è un entusiasmo incredibile, ci sarà lo stadio pieno, i giocatori saranno spinti dal pubblico. Hanno tutti gli ingredienti per fare una grande gara. Bisogna comunque fare i complimenti a Italiano per la cavalcata che la Fiorentina sta facendo dopo anni in cui i viola non erano protagonisti. Sarà una gara molto bella perchè entrambe le squadre offrono un calcio propositivo".

Peserà di più l'assenza di Torreira o quella di Anguissa?

"Torreira è il fulcro del centrocampo mentre il Napoli ha saputo sopperire svariate volte all'assenza di Anguissa. Da inizio anno sostengo che il Napoli è forte e ha una rosa adatta per vincere lo scudetto. Ha dimostrato di saper fare bene anche senza i titolarissimi. Amrabat comunque è un giocatori di livello. Non ha espresso tutto il suo valore a Firenze ma può fare un'ottima partita".

Sorpreso da Zanoli?

"E' cresciuto tantissimo, è un esterno giovane di gamba e si è messo in evidenza e può consacrarsi nel calcio che conta. Con Spalletti è cresciuto e ora, dopo la gran partita di Bergamo, dovrà confermarsi".