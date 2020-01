Saurini sorpreso: "Classifica incredibile, il Napoli ha la seconda rosa della A"

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera azzurra e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sicuramente al Napoli manca la vittoria ed un risultato per poter trovare fiducia e ritrovare entusiasmo. Sono molto sorpreso dalla situazione Napoli, la classifica e la situazione che si è creata. La rosa del Napoli è di altissimo livello, è una rosa inferiore solamente a quella della Juventus".