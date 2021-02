Saurini: "Stagione fallimentare senza il quarto posto, il Napoli paga questa pressione"

Nel corso del Tmw News, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex calciatore della Lazio ed ex allenatore della Primavera del Napoli: "Col Bayern il ko ci stava, è la squadra più forte al mondo, magari non una sconfitta di queste dimensioni. La squadra è scesa in campo a mio parere troppo timorosa. C'è stata una sorta di riverenza verso i tedeschi".

Del momento del Napoli che pensa da ex azzurro?

"Domani affronta il Granada che è alla portata e può ribaltare il risultato se sblocca la gara nella prima mezz'ora. Per uscire da questo periodo occorre recuperare i giocatori e centrare qualche risultato. A mio parere la rosa è competitiva e sotto Juve e Inter c'è l'organico del Napoli. La squadra dovrebbe centrare il quarto posto sennò sarebbe una stagione fallimentare. Forse sta pagando anche la pressione di dover raggiungere questa posizione"