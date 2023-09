Savino su Osimhen: "Accadeva anche con Spalletti, ma gli viene perdonato tutto"

Nel corso della Partita dei Campioni su Tele A, l'ex difensore azzurro Alberto Savino ha commentato la reazione di Osimhen

Nel corso della Partita dei Campioni su Tele A, l'ex difensore azzurro Alberto Savino ha commentato la reazione di Osimhen: "Non è la prima volta che Osimhen ha questi atteggiamenti. Li ha avuti anche con Spalletti, ma gli viene perdonato tutto. Lui ragione forse col cuore, è un istintivo. Ha tante qualità, ma ragiona poco in alcuni momenti. Non so la società come si comporterà, ma il gruppo deve accettare le scelte dell’allenatore. E’ lui che decide, nessun’altro”.