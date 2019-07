Savoldi boccia Icardi: "Ad Ancelotti serve un altro tipo di attaccante"

Giuseppe Savoldi, ex attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Icardi è un finalizzatore, un po' come me ai miei tempi, per cui ha bisogno di determinate assistenze per essere messo in condizione di segnare. La scelta dell'attaccante dipende dalle idee di Ancelotti. Per quello che ho capito io, modificando il gioco di Sarri e cercando di personalizzare le manovre del suo Napoli già lo scorso anno, credo che Ancelotti non voglia avere punti di riferimento là davanti. Per questo punterei su altri calciatori e non su Icardi".