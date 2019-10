Savoldi boccia l'idea Ibra: "Creerebbe un problema per Ancelotti"

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la suggestione Ibra in casa azzurra: "Al di là del 38 anni faccio una considerazione, il Napoli ha come centravanti altri due giocatori che si assomigliano, tra virgolette perchè poi ognuno ha le proprie caratteristiche. Andrebbe a rimpolpare la rosa in quel ruolo con altri e dopo che farà Ancelotti? Deve mandare in tribuna qualcuno, lasciarlo a casa. Prima di pensare ad Ibra, con tutto il rispetto che ho per lui, penserei ad altro, il tutto creerebbe un problema per Ancelotti".