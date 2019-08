Savoldi controcorrente: "Attacco forte, non servono acquisti. C'è Milik che è l'ideale per il gioco"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervento l'ex attaccante del Napoli, Beppe Savoldi: "Icardi? Potrebbe convivere con Milik che si può adattare da seconda punta. Il Napoli secondo me però è fatto, non serve nessun rinforzo in attacco perché ha elementi di grande qualità che giocano in vari ruoli. Ancelotti ha giocatori di grande potenzialità. L'attaccante più forte? Dipende dal gioco che vai ad impostare, a me Milik piace, è duttile, per il gioco del Napoli è l'uomo adatto e che può soddisfare le richieste di Ancelotti".