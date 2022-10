Savoldi: "Più pressione per il Napoli, l'Atalanta avrà il vantaggio di giocare con la testa libera"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, l'ex attaccante azzurro Gianluca Savoldi ha parlato del prossimo impegno del Napoli in campionato.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, l'ex attaccante azzurro Gianluca Savoldi ha parlato del prossimo impegno del Napoli in campionato contro l'Atalanta: "Il Napoli avrà un pochino più di pressione dell'Atalanta la prossima settimana. C'è da dire che la squadra di Spalletti affronta la Dea in uno stato di forma tale in cui diventa complicato fermarla. Il vantaggio dei bergamaschi può essere giocare a testa libera".