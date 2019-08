Savoldi su Llorente: "Bisogna riconoscerne le qualità fisiche, attaccante di prima fascia!"

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha parlato della situazione in casa Napoli e del possibile arrivo di Llorente in azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Basta parlare del nome, riconosciamo tutti le sue qualità tecniche ma sopratutto quelle fisiche, lo metterei in prima fascia. Lo prenderei subito, alla luce del fatto che potrebbe essere un'alternativa a Milik. Il Napoli dovrà giocare su due fronti partite importanti".