Savoldi su Osimhen: "Ha qualità incredibili, su quel colpo di testa mi sono un po' rivisto"

Beppe Savoldi , ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': " Nel gol di testa di Osimhen con lo Spezia mi sono rivisto? Beh un po', ma il nigeriano è bravissimo, sa trovare il tempo dello stacco di testa, ha grande elevazione, non mi ha meravigliato, ormai siamo abituati a questi gol.

Le mie capacità di colpitore di testa? Sono doti naturali, io però le ho allenate e sviluppate anche perchè giocavo da ragazzo a basket, pensavo che sarei diventato un buon playmaker, non un pivot ovviamente, visto che non sono alto. In tal senso la mia specialità era il terzo tempo, sfruttavo questo movimento per staccare, non potendo da fermo competere con altre persone più alte. Osimhen ha qualità incredibili, riesce a staccare a piedi pari, una cosa rara. E' già un attaccante completo, ha buona tecnica, velocità, ha tempo nello stacco di testa, può ancora migliorare nel gioco spalle alla porta, quando gli avversari si appoggiano su di lui. E' ancora molto giovane può solo migliorare, diventerà uno dei più forti al mondo. Il primo posto del Napoli è meritatissimo, è indubbiamente la squadra che gioca meglio, bravo Spalletti a individuare movimenti e posizioni giuste per tutti i calciatori, sviluppa in modo eccellente il proprio gioco anche in base alle squadre avversarie che affronta, ha giocatori di grande qualità e ha un organico completo e profondo. Non vedo l'ora di venire a Napoli e a festeggiare".