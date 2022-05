Scamacca al Napoli? Damiani: “Mi ha fatto ricredere, ma giocare nel Sassuolo è diverso…”

"Il Napoli non può competere con certe squadre che sono vere e proprie potenze economiche".



Oscar Damiani, ex calciatore ed attualmente procuratore di giocatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante “Marte Sport Live”: “Il mercato è questo: se arriva un buon offerente i giocatori vanno via. Il Napoli non può competere con certe squadre che sono vere e proprie potenze economiche.

Osimhen è stato sfortunato, ma è molto forte e credo che si rifarà l’anno prossimo. Farà una grande stagione. Spalletti ha fatto un lavoro eccellente e continuerà in buona armonia.

Scamacca mi ha fatto ricredere, è un giocatore forte ma giocare nel Sassuolo non è come giocare nel Napoli. È giovane e forte potrebbe essere una grande soluzione”.