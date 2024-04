Scarlato: “A Monza è scattata la scintilla. Natan? Mi auguro di vederlo in campo”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex azzurro Gennaro Scarlato.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex azzurro Gennaro Scarlato: “Speriamo che la partita della svolta sia stata quella di Monza, il Napoli ha bisogno di continuità per arrivare in Europa League, per la Champions la vedo troppo complicata. Col Frosinone dopo il 4-0 in Coppa Italia, il Napoli sarà ancora più motivato.

Monza ha fatto scattare la scintilla? Secondo me è scattato qualcosa, in 13’ il Napoli ha fatto tre gol di ottima fattura. Se domani dà continuità di prestazione può davvero dire che si è ripreso dopo aver toccato il fondo.

Come mai Natan e Ostigard non giocano? Ci sono alcuni allenatori che vanno in base alle gerarchie di carriera e di squadra, altri che vedono chi sta meglio. Calzona non si è fidato di Natan e Ostigard, mi auguro di vedere in campo il brasiliano per capire se è un giocatore sul quale si può avere affidamento anche per l’anno prossimo”.