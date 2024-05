Scarlato: “Gasperini profilo giusto per il Napoli! L’ho avuto a Crotone, ve lo descrivo”

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Gasperini mi ha allenato a Crotone, lo conosco. Sotto il profilo della personalità e del carisma siamo ad alti livelli, è certamente uno dei migliori allenatori dal punto di vista tecnico che io abbia mai avuto, è uno duro, tosto, spero che non vada subito in contrasto con De Laurentiis. E’ un profilo giusto per il Napoli, ma lo stesso si potrebbe dire per Antonio Conte. Certo, dovesse arrivare Gasperini alcuni calciatori sono da cambiare per caratteristiche, altri possono andare bene altri ancora devono sposare in pieno la filosofia di gioco, fatta di aggressività, uomo contro uomo a tutto campo e grande intensità.

Poi sotto l'aspetto fisico c'è il il prof. Borrelli che anche io ho avuto a Crotone e che è uno dei migliori preparatori che ci sia in Italia. Lavorare con Gasperini è dispendioso e faticoso, nei rapporti il mister è uno duro, ha un carattere particolare, tant’è che dopo qualche tempo le strade si separano. Il Papu Gomez, Muriel e lo stesso Zapata sono stati tutti i giocatori che a un certo punto sono andati via, soprattutto perché non riescono più a mantenere quel ritmo. In ogni caso vedrei bene Gasperini sulla panchina del Napoli, anche perché così in questo modo potrei salutarlo e vedere i suoi allenamenti, perché rispetto a Crotone si è evoluto ulteriormente”.