Scarlato promuove l'ultimo arrivato: "Il Napoli ha fatto bene a prenderlo"

vedi letture

L'ex difensore del Napoli Gennaro Scarlato è intervenuto a Radio Marte: “La sfida di sabato col Parma sarà affatto facile per il Napoli. La squadra emiliana ha tanto entusiasmo, è una neopromossa, ha giocatori importanti come Man, Bonny ma anche Cancellieri, poi nel suo staff ci sono tanti napoletani e campani, da Pecchia a Coppola e Troianiello. Insomma conoscono tutti bene la piazza napoletana. Gli azzurri dovranno affrontarli con il piglio giusto, dando seguito e non adagiandosi sulla prestazione offerta contro il Bologna.

Dovrà non concedere spazi alle ripartenze pericolose del Parma, con un baricentro probabilmente più basso del previsto, come è capitato nel secondo tempo nella gara col Bologna, in modo da contenere le sfuriate emiliane. Lukaku è un acquisto importante, ha una fisicità difficile da controllare, perché tiene impegnata un’intera difesa. Si tratta di un centravanti completo, poi conosce bene la serie A. Insomma il Napoli ha fatto bene a prenderlo”.