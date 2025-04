Scarlato: "Rafa Marin? Farei una scelta differente per il Monza"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli.

Si aspetta Rafa Marín in campo oppure Olivera centrale?

"È una scelta difficile. Personalmente, metterei Olivera centrale e a sinistra Spinazzola, che magari può darti una mano. Il problema è che così vai a muovere due pedine, anche se è vero che Olivera in nazionale ha fatto quel ruolo. Però sai, quest'anno non l’ha mai fatto col Napoli. La difesa del Napoli è ben collaudata, è la migliore del campionato. Io farei così, però capisco anche che questo ragazzo, Marín, ha bisogno di una chance per mettersi in mostra. Finora ha giocato pochissimo, troppo poco per giudicarlo. Quindi sarei curioso anch’io di vederlo dall’inizio in una partita importante, per capire come si comporta. Arrivato con le stimmate di un talento, dal Real Madrid, poi a gennaio c’è stato il Villarreal che lo ha cercato. Però l’allenatore lo vede tutti i giorni, dagli allenamenti al ritiro, quindi se finora non lo ha scelto... È vero che davanti a lui ci sono giocatori importanti, però quando c’è stato bisogno – magari in alternanza con Juan Jesus – poteva trovare più spazio. Quindi evidentemente non lo ritiene ancora maturo per questo campionato o, comunque, per il Napoli".

Si aspettava qualcosa in più da Buongiorno?

"Non solo lui ha avuto problemi fisici. C’è stato un periodo in cui diversi giocatori si sono infortunati tutti insieme, molti di loro allo stesso muscolo, il soleo. Evidentemente, la tipologia di lavoro di Conte sollecita fortemente alcuni gruppi muscolari. Chi è un po’ più debole, in quel momento, può risentirne. Non che individui la causa negli allenamenti troppo intensi o nella preparazione, perché non so se si tratti di intensità o di durata. Probabilmente la metodologia di Conte, a determinati calciatori non ha fatto benissimo, capita in tutte le squadre".

Neres è stato all’altezza di sopperire alla cessione di Kvaratskhelia?

"Un po’ sì, soprattutto all’inizio. Poi ha avuto degli infortuni e il Napoli ne ha risentito. Rispetto a Kvaratskhelia è meno goleador, e se vuole davvero essere il suo sostituto dovrà aumentare questa capacità. In quel caso, vedremo davvero un buon giocatore".