Scarlato riflette: "Conte giocherà col 3-5-2 solamente in due casi"

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "E' stata una stagione lunga: sono subentrato a dicembre sulla panchina del Pompei e abbiamo conquistato la promozione in serie D. Ho utilizzato il 4-3-3 per le caratteristiche dei giocatori, ma abbiamo alternato pure il 4-2-3-1 e il 3-5-2 quando magari dovevamo difendere il risultato. Conte? Con la difesa a tre, servono elementi diversi rispetto a quelli attuali. Bisogna aggiungere qualcosa magari cedendo qualcuno. Ostigard e Natan possono essere delle alternative, ma non dei titolari.

Credo che il sistema di gioco del Napoli varierà a seconda del mercato: se vanno via Osimhen e Kvara, il Napoli giocherà col 3-5-2, se invece il georgiano non va via, penso ad un 3-4-3. Raspadori e Lindstrom potrebbero fare i trequartisti. Lukaku ha lavorato con Conte e si conoscono alla perfezione. Potrebbe accettare di ridursi un po' l'ingaggio per rifiorire: Lukaku ha disputato il miglior anno della sua carriera proprio con Conte. E' bravo a dialogare con la seconda punta, è diverso rispetto ad Osimhen come caratteristiche. Folorunsho? Non ha le caratteristiche di Zielinski, non ha l'inserimento, ma ha la gamba a campo aperto. Ha una buona conclusione, mi ha sorpreso molto onestamente. Ha avuto la fiducia della società e dell'allenatore all'Hellas Verona ed è riuscito a mostrare le sue qualità. Di Lorenzo? E' stato un capitano brillante nella stagione dello scudetto, in questo campionato gli è mancata la personalità, come è accaduto con gli altri leader".