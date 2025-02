Scarlato su Okakor: "Ha la motivazione. Al Milan lavoro diverso, gli farei fare personalizzato"

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: “Le scelte di Conte contro la Roma non sono state obbligate, ma dettate dall'andamento della gara. Il mister ha pensato di poter portare a casa il risultato. C'è rammarico, perché mancava pochissimo, si poteva allungare sull'Inter, ma così non è stato. Ci rimbocchiamo le maniche.

Mi metto nei panni di Kvaratskhelia: vinco lo scudetto, faccio un grande campionato, non vengo ripagato oppure il contratto viene rinnovato a un mio compagno di squadra e non a me. All'interno di un gruppo vengono fuori dei malcontenti, anche inconsciamente non riesci a rendere, il pensiero a fine gara va sempre lì. Arrivato a venti giorni dalla fine, il giocatore dice di voler andare al PSG dove guadagnerei tre volte di più del mio eventuale rinnovo. Lui a 3 milioni firmava sicuro dopo lo Scudetto, se lo ritardi non firma nemmeno a 5 milioni, perché arrivano le offerte degli altri club.

Okafor? Conte è old-style come preparazione, al Milan è diverso. Ha voglia, motivazione. In questo momento gli farei fare un lavoro personalizzato, se cambia tutta la metodologia scompensa il discorso fisico, ma lo staff è di altissimo livello.

Conte è stato bravissimo a vedere i limiti e le carenze dell'anno scorso, quest'anno quelle sono state il punto di partenza. Nelle prime 7-8 partite il Napoli ha giocato un po' più remissivo, compattando la difesa e ripartendo. Adesso va a prendere l’avversario molto più alto, sono cose di aspetto fisico e mentale ottimali. Il Napoli ha acquisito una mentalità e una personalità che l'anno scorso non c'era.

Presumo che il Napoli contro l'Udinese attaccherà molto alto, bisognerà sempre far attenzione sugli esterni, che hanno abbastanza gamba. Inoltre, Thauvin è un ottimo giocatore e Lucca è in forma. Il Napoli penso che partirà forte, il problema può essere prendere il play avversario. Tra i tre di centrocampo, secondo me, inizialmente andrà McTominay su di lui. Per la prossima estate penso che il Napoli prenderà un difensore e un centrocampista. Comuzzo mi piace molto, è giovane e il costo ci sta”.