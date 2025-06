Schira: "David in stand-by, ma il Napoli non l'ha mollato. Chiesa? Piace a Conte"

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ci siamo finalmente al rinnovo di Meret. Manca la firma, che è un dettaglio di non poco conto, ma entrambe le parti fanno capire che il rinnovo. Poi un altro portiere il Napoli lo prenderà. Nel ruolo dei portieri non ci deve essere l’alternanza. Poi, ovviamente, il Napoli deve prendere un secondo più performante di Scuffet.

Il Napoli ha messo in stand-by Jonathan David? Per fare un matrimonio bisogna mettere d’accordo tantissime parti, il Napoli vuole capire tutti gli orizzonti: la presa non l’ha mollata, anche se ci sono sempre Juve e Inter. Tuttavia, queste ultime due squadre devono affrontare diversi problemi. Lo stesso entourage vuole vedere se può partire un’asta, anche perché l’offerta del Napoli non era a doppia cifra. Il Napoli, di fatto, prenderà comunque un attaccante.

Garnacho? Il Napoli è orientato più su altri esterni.Su Garnacho consideriamo le potenzialità e non quello che ha fatto. Il Napoli sta valutando Zhegrova, Lang e bisogna tenere d’occhio sempre Chiesa che lascerà il Liverpool. Chiesa, messo fisicamente a regime, in Italia può essere un giocatore forte. Il Napoli, viste le tante competizioni, farà almeno due esterni. Poi, di fatto, Conte piace molto a Chiesa. Lang piace molto al Napoli, anche perché non è così costoso come altri profili.

Mondiale per club? Non so se mi piaccia o no, dipenderà tutto da come andranno le squadre: se andranno a fare le amichevoli o vogliose di vincere. La Juve non è competitiva per andare fino alla fine, ma l’Inter può fare più strada. Anche se bisogna vedere come reagirà dopo la batosta in finale contro il PSG. Poi si bisogna vedere se andrà Inzaghi o meno.

Visite mediche di De Bruyne 10 giugno? Sì, ma sulle date bisogna andare sempre calmi: ma il timing è quello. Manca solo il tweet, stiamo sul traguardo”.