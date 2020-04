Schira: "Non c'è intesa sugli stipendi, ADL punta a congelare almeno 2 mesi"

Il giornalista Nicolò Schira ha scritto un post sui social aggiornando la situazione relativa al taglio stipendi: "Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettere in cassa integrazione per i mesi di marzo e aprile i 30 dipendenti societari del Napoli. Con i calciatori invece non c'è ancora intesa sul taglio degli stipendi. ADL punta a congelare almeno 2 mesi (4 se non ripartirà SerieA)".

