Schwoch: "4-3-3 modulo adatto per gli azzurri. Nel 4-4-2 troppi giocatori adattati"

L'ex giocatore del Napoli, Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Stadio Aperto per parlare delle vicende in casa Napoli: "Per lo Scudetto è forse tardi, con due squadre davanti che stanno correndo così tanto diventa difficile. La sosta ha permesso a tutti di tirare fuori i problemi. Per esempio ora ci dovrebbe essere un cambio di modulo in favore di un 4-3-3. Secondo me è il sistema di gioco più adatto, anche se manca un vero regista, ruolo che può essere ricoperto da Elmas, Allan o Fabian Ruiz. Nel 4-4-2 però c'erano troppi giocatori adattati, anche se nessuno vuole dare consigli ad Ancelotti. Se ci sarà un'occasione a gennaio, la società potrebbe intervenire per regalare alla squadra un regista".