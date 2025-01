Schwoch: “Addio Kvara non mi fa né caldo e né freddo, il Napoli è ben messo con Neres!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli: “L’addio di Kvara non mi stupisce più di tanto. Ormai nel mondo del calcio, sono notizie all’ordine del giorno. Quando arrivano certe cifre, è impossibile dire no. Non mi fa più né caldo, né freddo. Dispiace dal punto di vista affettivo, ma tecnicamente il Napoli è già ben messo con Neres in rosa.

Conte è abituato a fare il manager, quindi non è uno che si nasconde quando c’è da gestire un mercato spinoso. De Laurentiis si è fatto da parte in maniera esemplare, lasciando le redini a Conte e a Manna che stanno lavorando molto bene. Il mancato rinnovo di Kvara ha sicuramente accelerato l’addio al Napoli, ma sono dinamiche che ormai non sorprendono più.

Lukaku in ripresa? Ha fatto delle prestazioni non buone in passato, ma solo perché si chiama Romelu Lukaku. È un leader e lo sta dimostrando con i fatti: ieri è stato decisivo con i due assist, ora lo vedremo salire sempre di più dal punto di vista della condizione e può soltanto migliorare”.