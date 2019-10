Schwoch: "Cambiare modulo toglie certezze, il Napoli è involuto sul piano del gioco"

Il Napoli non trova un'identità specifica e deve farlo quanto prima, secondo Stefan Schwoch. L'ex attaccante azzurro è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Cambiare continuamente modulo toglie sicurezze ai giocatori, specie quando incappi in un periodo negativo. Io ho sempre detto che se arrivi dieci volte davanti al portiere e non fai gol l'allenatore può farci nulla, il modulo non c'entra niente. Il Napoli sta vivendo una involuzione anche sul piano del gioco o, per meglio dire, sulla velocità di manovra. Quando non sei veloce, gli avversari si coprono perché nessuno ormai è uno sprovveduto".