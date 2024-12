Schwoch: "Conte ha ricreato lo spirito che c'era con Spalletti"

vedi letture

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Stefan Schwoch ha parlato dell'imminente sfida di questa sera tra Lazio e Napoli e non solo. Ecco le sue parole: "Giustamente baroni e conte faranno un po’ di rotazioni, per quanto sia giusto non snobbare la Coppa Italia, è giusto che gli allenatori pensino al campionato. Sono anche in una bella posizione in classifica perciò è una partita cruciale, gli allenatori non sveleranno oggi quello che accadrà domenica in campionato.

Conte ha ricreato quello spirito che c’era con Spalletti. È una squadra solidissima, che subisce pochi gol e alla fine è così che si vincono i campionati. Soprattutto se va in vantaggio poi è difficile che prenda gol perché abbassa il baricentro crea tantissima densità in mezzo al campo".