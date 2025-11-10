Schwoch difende Conte: "Critiche eccessive! Fino a ieri lo volevano tutti..."

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Un calciatore quando scende in campo lo fa con l’intento di fare il massimo, a volte ci riesce ed a volte no. L’allenatore ha sensazioni di scarso impegno, ma non sempre ha ragione. Conte avrà un confronto con la squadra e vedranno i problemi che ci sono, un Napoli che ha una scarsa condizione fisica ed ha avuto tanti infortuni.

Ci sono state tante defezioni dall’inizio della stagione, anche se è logico che ci si aspettava qualcosa di più. Però la qualità di De Bruyne è venuta meno, e i tanti infortuni possono dare difficoltà nella crescita alla squadra. Poi la pressione a Napoli è doppia, ma bisogna avere fiducia perché c’è un allenatore che fino a ieri tutti volevano ed ora invece riceve critiche ingiuste ed eccessive”.