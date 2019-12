Schwoch e i migliori del decennio: "Sarri allenatore, Mertens esterno. Come centravanti..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: “Mertens va nella top 11 del Napoli come miglior esterno. Se dovessi scegliere la punta centrale, metterei uno tra Cavani ed Higuain. Il Napoli di Sarri non lo rivedremo per tanto tempo per cui ritengo che Sarri sia il miglior allenatore dell’ultimo decennio”.