Schwoch e l'amore di Napoli: "Ho sposato la città prima ancora che la squadra"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato del bel rapporto che s'è creato con la città nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi domando sempre cosa sia scoccato tra me e Napoli. Io da Napoli ho più ricevuto che dato. Quello che mi sta dando la città è un qualcosa di impressionante. I tifosi hanno sempre apprezzato il fatto che io in campo non mi risparmiassi mai, ma anche il fatto che io abbia sposato la città prima ancora che la squadra. Ho sempre amato i napoletani, quando aprono il cuore lo fanno a 360°, io ho sempre cercato di rispettarli".