Schwoch: “Gara di Lukaku da 7, ma prima dell’assist a Kvara non aveva brillato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli: “Un voto alla gara di Lukaku? Fino all’assist di Kvara era da 6, ha lavorato tanto per la squadra ma senza brillare. Poi ha dato una palla al georgiano che fa vedere tutto il suo valore, poi il gol lo ha fatto schizzare al 7. Ha duellato con Mina per tutta la partita e credetemi non sarà stato facile (ride ndr)… Il duello è stato bello ed onesto, da calcio vecchia scuola.

Quando marchi Lukaku non si può andare sul sottile. Mina ha fatto quello che poteva e lo ha fatto molto bene. La squadra si appoggia tanto su Romelu, perché sanno che trovano uno scarico sempre sicuro. Kvara può migliorare tanto con il belga vicino, perché può giocare più centralmente ed entrare più in area di rigore. Avere le sponde di Lukaku possono fargli fare un salto in avanti dal punto di vista realizzativo, deve solo imparare ad entrare in questi meccanismi.

Simeone? Non mi sorprende nulla, è sempre uno che ha messo la squadra davanti a sé stesso. E’ un calciatore da avere in squadra e con cui andare in battaglia”.