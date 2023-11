Schwoch: "Garcia ha sbagliato una cosa su tutto. Mazzarri? C'è un punto a suo favore"

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Con Garcia è mancato il feeling, il tecnico francese non ha avuto punti fermi, non ha dato la giusta importanza a determinati giocatori. Mazzarri già lo sta facendo, abbiamo visto tutti la scena con Osimhen durante l’allenamento del Napoli, queste sono cose importanti. Quando ho avuto Mazzarri era agli inizi, ma già si vedeva quanto era attento al suo lavoro e ci teneva tanto al rapporto con le persone e con i giocatori.

L’Atalanta è sempre una squadra molto difficile contro cui giocare, se trova la giornata giusta ti mette in difficoltà. Modulo? Mazzarri è sempre stato abituato ad altro rispetto al 4-3-3, il fatto che ora voglia cambiare e cercare di rimettere in moto il Napoli della passata stagione è un punto a suo favore”.