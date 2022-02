Schwoch: “Il Venezia lascerà molti spazi che possono diventare interessanti per Osimhen”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: “Zamparini era un grande appassionato di calcio, viveva le cose di pancia, probabilmente il presidente con più personalità che io abbia avuto.

Non esistono partite facili in Serie A, basti pensare all’Empoli e allo Spezia al Maradona. Gli azzurri non devono sbagliare l’approccio alla partita e devono mantenere alte le ambizioni. Quello di Venezia è un campo difficile con una squadra che gioca un calcio propositivo che ti attacca alto. Nel calcio tutto può succedere ma se il Napoli entra in campo concentrato può portare a casa i 3 punti.

Osimhen è un giocatore determinante e mi aspetto che il Venezia lascerà molti spazi dietro che possono diventare interessanti per l’attaccante del Napoli.”