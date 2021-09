Schwoch: “Napoli da scudetto, ma molto dipenderà anche dalla crescita di Osimhen”

"Il Napoli dovrà fare la gara, avere il pallino del gioco in mano e portare via i tre punti da Udine. Per me questo Napoli è da scudetto".

TuttoNapoli.net © foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante azzurro ed ora commentatore DAZN, Stefan Schwoch: “Con l’Udinese sarà una partita difficile e a ritmi alti ma con questo Osimhen tutto è possibile. Il Napoli dovrà fare la gara, avere il pallino del gioco in mano e portare via i tre punti da Udine. Per me questo Napoli è da scudetto. Osimhen? Può fare molto bene ma deve ancora migliorare diversi aspetti. La vittoria dello scudetto passa anche da lui e dalla sua crescita”.