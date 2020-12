Schwoch: "Napoli fa fatica se non sblocca le partite, ma poi può essere straripante"

Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, è tornato sul match tra Napoli e Real Sociedad nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Real Sociedad è una buona squadra, non al livello del Napoli ma una buona squadra, contro cui il Napoli è andato in difficoltà. Quando si mettono in una determinata maniera le partite, il Napoli fa fatica. Manca un po' nei momenti critici di personalità. Il Napoli è una squadra che può essere straripante se la partita si mette subito bene, ma può avere difficoltà se non si sblocca".