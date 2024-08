Schwoch: "Non basta Lukaku, servono altri 4-5 giocatori di livello"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“L’assenza del centravanti titolare? Il problema è che chi gioca ora sa che ha le ore contate, tipo Simeone. Diventa difficile. Il Napoli ha avuto delle occasioni a Verona, ma non con gli attaccanti che non hanno avuto manco mezza occasione. I centrocampisti che sta cercando il Napoli non hanno chissà quanti goal nelle corde. Anche gli stessi Lobotka ed Anguissa non sono calciatori che fanno goal. Forse Brescianini aveva caratteristiche diverse, per il gioco di Conte c’è bisogno anche di qualche centrocampista che vada a calciare in porta.

Neres in campo contro il Bologna? Faranno di tutto per utilizzarlo perché è un attaccante forte. Se mancasse Kvaratskhelia allora si giocherà con Politano e Raspadori alle spalle di Simeone. Con Lukaku il Napoli acquisirà forza, centimetri e prestanza fisica, ma se non arrivano 4 o 5 giocatori di livello questa squadra farà fatica. Non ho visto bene il Napoli anche in coppa, poi basta sentire le parole di Conte che non immaginava di dover lavorare con questi calciatori qui”.