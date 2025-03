Schwoch: "Raspa-Lukaku anche col Milan. Politano? Da quinto perde qualcosa"

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli e non solo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è più pericoloso sulla fascia destra tra Di Lorenzo e Politano. Politano perde qualche tossina a fine gara se gioca da esterno a cinque.

Il Napoli deve fare la partita domenica, può anche rischiare di lasciare qualche spazio, ma è giusto che metta pressione agli avversari. Secondo me Conte si riaffida a Raspadori con Lukaku, quando esce Lukaku dall’area va Raspadori ad occupare la zona centrale dell’area, oltre a McTominay".