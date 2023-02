Schwoch: “Raspadori ha le mie stesse caratteristiche, c’è solo una differenza”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, in onda su Canale 8

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, in onda su Canale 8: “Paragone con Raspadori? Le caratteristiche sono quelle, forse io ho giocato più da punta centrale rispetto a lui. All’ex Sassuolo piace avere un punto di riferimento centrale mentre io ero il punto di riferimento in attacco. Però le caratteristiche sono uguali: velocità, rapidità, il tiro, l’attacco degli spazi”.