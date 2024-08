Schwoch si sbilancia: "Conte è un vincente, con lui il Napoli lotterà per lo Scudetto"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte è un vincente, con lui il Napoli può inserirsi per lo Scudetto. L'allenatore salentino dà quel qualcosa in più e questo i calciatori lo sanno, per questo dico che Di Lorenzo sia rimasto anche per lui. Mercato? Oltre all'attaccante credo che al Napoli serva anche un centrocampista, magari con le doti che si avvicinano un po' più a Lobotka, quindi con caratteristiche da regista".