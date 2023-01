Schwoch sicuro: “Questo è il gol più bello di Osimhen da quando è in Italia”

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Domenica Osimhen ha segnato il gol più bello da quando è in Italia. In quel gesto tecnico c'è tutto: coordinazione, smarcamento alle spalle dell'avversario, controllo del pallone, potenza. Un gol stupendo in una partita importante. Simeone si è avvantaggiato della scelta sbagliata di Smalling.