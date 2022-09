Schwoch: "Spalletti a Kvaratskhelia non chiede nulla di straordinario, solo una cosa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli: "Mettersi a disposizione dell'allenatore e dei propri compagni è importante, anche se hai il talento di Kvaratskhelia. Spalletti non gli chiede nulla di straordinario, soltanto di aiutare la squadra. L'assenza di Osimhen? Mi aspettavo un impatto simile di Simeone e Raspadori. L'argentino ha fatto 18 gol su azione lo scorso anno e spesso la gente se lo dimentico. Quindi mi aspettavo che l'assenza del nigeriano sarebbe quasi passata inosservata. Lo scorso anno Osimhen ha fatto meno gol di Simeone. Raspadori in Nazionale? Mi aspetto una grande partita. Il Napoli ha tantissimi giocatori di qualità e Raspadori lo farà vedere anche in Nazionale. Zielinski punto di riferimento? Dovrebbe essere già diventato leader di questa squadra, l'ho sempre ritenuto il più forte centrocampista del Napoli. Per me è il Lampard di questa squadra, solo che magari non ci crede fermamente nemmeno lui. Essere qualche volta più spavaldo gli farebbe fare prestazioni diverse. Ha le qualità per essere un leader totale. Rivedere il Napoli nuovamente con Napoli al suo fianco mi riempie il cuore di gioia".