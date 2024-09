Schwoch su Lukaku: "Più rifinitore rispetto a Osimhen, si aprono nuovi spazi per gli altri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Stefano Schwoch, ex attaccante del Napoli ed opinionista: “L’arrivo di Lukaku cambia la struttura dell’attacco napoletano. Rispetto ad Osimhen, ha doti anche da rifinitore e da uomo squadra, ne gioveranno tutti lì davanti. Il Napoli ritrova un calciatore di grande mentalità, che porta un altro spessore e una nuova mentalità a tutto il gruppo. L’attacco del Napoli subirà dei cambi totali anche nelle gerarchie.

Neres può scalzare Politano dopo queste prime partite, è stato subito decisivo con due assist. Il reparto è molto abbondante ora e ci sono tante alternative. I nuovi acquisti aiuteranno la squadra a mettersi alle spalle la passata stagione. Tutti porteranno, come detto per Lukaku, un entusiasmo diverso e più presente rispetto alla scorsa stagione. Conte ha solo il campionato come obiettivo e quindi ora ha la possibilità di lavorare per tutta la settimana e puntare con forza al titolo. Il Napoli dovrà trovare vantaggio da questa situazione, trovare il lato positivo e sfruttarlo al massimo.

Tifosi arrabbiati con Osimhen? Nel calcio si dimentica abbastanza presto, ma la sua scelta è stata chiara già lo scorso anno. Purtroppo è successo di tutto e la situazione non è stata gestita benissimo da tutti. Non bisogna riservare rancore: va ringraziato per questi anni al Napoli”.