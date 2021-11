Schwoch su Spalletti: “Non si piange addosso e manda un chiaro messaggio ai giocatori”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: “Lo dico da tempo che il Napoli è pronto per lo Scudetto. Spalletti è bravo perchè non si piange addosso e manda un messaggio ben preciso ai suoi giocatori. Fa capire che la squadra è forte e che non c'è bisogno di lamentarsi e questo per me è stato il salto di qualità mentale rispetto alla passata stagione”.