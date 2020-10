Schwoch sull'acquisto di Bakayoko: "Ora il Napoli è competitivo per lo Scudetto!"

Stefan Schwoch, ex attacante del Napoli, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato favorevolmente l’acquisto di Tiemoué Bakayoko da parte del Napoli: “E’stato preso un giocatore con le caratteristiche che mancavano agli azzurri, cosa ribadita anche durante il ritiro a Castel di Sangro. Con questo acquisto il Napoli per me diventa una seria candidata allo Scudetto, vista anche la condizione di altre squadre che non sono ancora a posto. Il Napoli fino a questo momento mi ha fatto un’ottima impressione e questa operazione rappresenta un segnale importante”